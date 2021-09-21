Жительница Карелии из неприязненных отношений попыталась сжечь автомобиль другой дамы

В Кондопоге бдительные граждане предотвратили преступление, сообщили в МВД Карелии.

Ранним августовским утром в одном из дворов Кондопоги очевидцы заметили, как молодая женщина пытается поджечь отечественный автомобиль. Благодаря бдительности граждан транспорт не пострадал. Сообщение о происшествии поступило в полицию.

Сотрудники уголовного розыска полиции Кондопожского района установили подозреваемую — 29-летнюю местную жительницу. У неё сложились личные неприязненные отношения с владелицей авто. Поэтому, как выяснили полицейские, гражданка и пыталась с помощью ветоши и зажигалки повредить чужое имущество.

Расследование уголовного дела продолжается.