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Жительница Карелии из неприязненных отношений попыталась сжечь автомобиль другой дамы

Новости. Происшествия
10:00, 29 Сентября 2021
фото: © unsplash

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В Кондопоге бдительные граждане предотвратили преступление, сообщили в МВД Карелии.

Ранним августовским утром в одном из дворов Кондопоги очевидцы заметили, как молодая женщина пытается поджечь отечественный автомобиль. Благодаря бдительности граждан транспорт не пострадал. Сообщение о происшествии поступило в полицию.

Сотрудники уголовного розыска полиции Кондопожского района установили подозреваемую — 29-летнюю местную жительницу. У неё сложились личные неприязненные отношения с владелицей авто. Поэтому, как выяснили полицейские, гражданка и пыталась с помощью ветоши и зажигалки повредить чужое имущество.

Расследование уголовного дела продолжается.

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