Жительница Карелии из-за мошенников лишилась 6 млн рублей и автомобиля

Женщина перевела все свои сбережения. После она продала машину и положила вырученные деньги на «безопасный счет».

40-летняя жительница Костомукши стала жертвой телефонных аферистов. Как сообщили в МВД, она лишилась крупной суммы денег и автомобиля.

Мошенники действовали по отработанной схеме. Сначала злоумышленник позвонил женщине в мессенджере. Он представился начальником отдела предприятия, где горожанка раньше работала. Мужчина сообщил об утечке персональных данных и предупредил, что с ней свяжутся «сотрудники силового ведомства».

Позже другой мошенник, якобы из Центробанка, убедил женщину, что ее деньги используют для финансирования незаконной деятельности. Собеседник предложил перевести средства на «безопасный счет». Потерпевшая поехала в Петрозаводск, где сняла со счетов 4,8 миллиона рублей и перевела их мошенникам.

Вернувшись в Костомукшу, она получила новый звонок с требованием перевести еще 1,2 миллиона для «возврата всех средств». Женщина продала свою иномарку и выполнила это требование.

Горожанка поняла, что ее обманули, после разговора с подругой. Та рассказала о похожей схеме мошенничества. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.