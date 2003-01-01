Жительница Карелии избежала наказания за неуплату кредита в течение 14 лет

Жительница Карелии избежала выплаты кредитного долга благодаря пропуску срока исковой давности.
Суд отказал кредитной организации во взыскании долга с жительницы Карелии по кредитной карте, выданной в 2007 году. По информации пресс-службы судов, организация обратилась в суд с требованием о возврате 62 тысяч рублей только в 2025 году.
Как установил суд, организация узнала о нарушении условий кредитного договора еще в 2011 году, но подала иск спустя 14 лет без уважительных причин. Ответчица не признала требования и попросила применить срок исковой давности.
Суд отказал в удовлетворении иска организации из-за пропуска установленного законом срока. Долг по кредиту 2007 года не подлежит взысканию.
Напомним, ранее мы рассказывали, что судебные приставы Карелии оштрафовали банк за давление на пенсионерку.