Жительница Карелии купила арматуру у мошенников, но не получила товар и осталась без 100 тысяч рублей

жительницу Сортавалы обманули при совершении покупки через интернет.

Так, жительницу Сортавалы обманули при совершении покупки через интернет. На популярном сайте она нашла объявление о продаже арматуры и, связавшись с представителем организации, перевела предоплату — более 100 тысяч рублей. Больше на связь с покупательницей никто не выходил, материал для строительства она не получила.

За сутки мошенники обманули двух жителей республики, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По другой схеме мошенники обманули жителя Петрозаводска. Аферисты позвонили ему под видом сотрудников полиции и сообщили, что с его счета кто-то пытается украсть деньги. Чтобы избежать незаконного списания, — как его убедили телефонные собеседники — петрозаводчанин обналичил 105 тысяч рублей и перевел их на сторонний счет.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По фактам мошенничеств были возбуждены уголовные дела.