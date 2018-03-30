Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
17:40, 30 Марта 2018

Жительница Карелии купила дорогой мобильник на деньги знакомого

По теме

Гаврилов отправится под суд за вандализм во время предвыборной кампании
30.03.18 12:09
Обвиняемого в педофилии майора МВД в Карелии отстранили от работы
30.03.18 09:43
Работница почты из Петрозаводска обирала пенсионеров
30.03.18 09:35
Все новости
Загрузка...

В Костомукше дама "сходила за спиртным" на 120 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Карелии, житель города горняков сообщил в полицию о том, что с его карты похищена значительная сумма денежных средств. Причиненный заявителю ущерб составил более 120 тысяч рублей.

Уточняя обстоятельства совершения кражи, сотрудники полиции выяснили, что мужчина употреблял алкоголь вместе со своей знакомой. Когда спиртные напитки закончились, он попросил женщину сходить в магазин, дал ей свою банковскую карту и сообщил парольную информацию.

Оперативники установили личность женщины. Ею оказалась 28-летняя местная жительница, которая ранее неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов. Она рассказала, что воспользовалась предоставленной ей возможностью и распорядилась сбережениями мужчины по своему усмотрению. Часть денег потратила на приобретение дорогого мобильного телефона, а на остальное покупала одежду и продукты.

Подозреваемая стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. В качестве меры пресечения ей избрана подписка о невыезде.

По теме

Гаврилов отправится под суд за вандализм во время предвыборной кампании
30.03.18 12:09
Обвиняемого в педофилии майора МВД в Карелии отстранили от работы
30.03.18 09:43
Работница почты из Петрозаводска обирала пенсионеров
30.03.18 09:35
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
27.03.2018, 14:09
В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним
24.03.2018, 12:29
ВИДЕО: Страшные кадры из Мурманской области, где грузовой поезд сошел с рельсов

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 7
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 1
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 5
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 14
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:23
Личное мнение
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 4
Журналист и блогер Наталья Ермолина о том, почему в дни трагедии она зауважала народ.
Skoda Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
29.03.2018 14:52
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
Левин и его ружья 8
29.03.2018 10:19
архив чтиво

Медиа

Проверка пожарной безопасности в ТРЦ "Лотос Plaza" в Петрозаводске
Сегодня 09:53
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»