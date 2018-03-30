Жительница Карелии купила дорогой мобильник на деньги знакомого

В Костомукше дама "сходила за спиртным" на 120 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Карелии, житель города горняков сообщил в полицию о том, что с его карты похищена значительная сумма денежных средств. Причиненный заявителю ущерб составил более 120 тысяч рублей.

Уточняя обстоятельства совершения кражи, сотрудники полиции выяснили, что мужчина употреблял алкоголь вместе со своей знакомой. Когда спиртные напитки закончились, он попросил женщину сходить в магазин, дал ей свою банковскую карту и сообщил парольную информацию.

Оперативники установили личность женщины. Ею оказалась 28-летняя местная жительница, которая ранее неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов. Она рассказала, что воспользовалась предоставленной ей возможностью и распорядилась сбережениями мужчины по своему усмотрению. Часть денег потратила на приобретение дорогого мобильного телефона, а на остальное покупала одежду и продукты.

Подозреваемая стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. В качестве меры пресечения ей избрана подписка о невыезде.