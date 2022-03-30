Жительница Карелии купила путевку в пансионат для себя и дочери и осталась без отдыха

Мошенники обманули женщину, мечтавшую отдохнуть с дочкой на побережье Черного моря, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Прионежского района обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала о том, что в январе женщина, планируя летний отпуск, в одной из социальных сетей нашла страницу пансионата, расположенного на черноморском побережье. Под одной из записей оставила комментарий. С женщиной связалась якобы представительница дома отдыха, и в ходе личной переписки они договорились о датах заезда и стоимости путевки. Жительница Прионежского района перевела по указанным реквизитам более 26 000 рублей, а взамен получила ваучер о брони путевки для неё и дочери.

В марте обладательница путевки получила сообщение от одного из пользователей сети. Женщине сообщили о мошенничестве и пригласили в группу с отзывами о пансионате. Там она узнала, что гостевой дом находится на ремонте и не может принимать постояльцев. Тогда она связалась с «представительницей», с которой договаривалась о путёвке. Та не стала отвечать на сообщения и заблокировала жительницу Карелии.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, пенсионер в Петрозаводске, купивший медицинский аппарат, стал жертвой мошенников.