Жительница Карелии лишила знакомого арестанта связи с миром

Любитель спиртного из Костомукши лишился имущества, пока коротал время в полиции, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление от горожанина. Он просил привлечь к ответственности знакомую, которая украла у него два мобильных телефона на общую сумму около 4 тысяч рублей. По статье «кража» было возбуждено уголовное дело.

Как выяснили полицейские, в один из дней заявитель распивал спиртное в квартире знакомого. Свои телефоны он оставил для подзарядки на журнальном столике, а когда собрался уходить, забыл про них.

В итоге, изрядно выпивший мужчина до дома так и не дошел — заснул в подъезде, а пришел в чувства уже в полиции. Спустя трое суток он был отпущен и сразу начал искать пропавшие телефоны. Ему удалось узнать, что они находятся у 42-летней знакомой. Сначала женщина это отрицала, однако затем все-таки вернула телефоны владельцу.

В настоящее время обвиняемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Следователями установлено, что в день преступления она вместе с потерпевшим находилась в гостях. Заметив оставленные без присмотра телефоны, женщина решила забрать их себе, чтобы в дальнейшем продать. Найти покупателя ей не удалось.

Фигурантка уголовного дела ожидает решения суда.