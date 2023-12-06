Жительница Карелии лишилась карты после отдыха в компании

Кражу раскрыла полиция Кеми, сообщили в МВД республики.

В полицию Кемского району заявлением о краже денег с банковского счета обратилась местная жительница 1990 года рождения. Ущерб превысил 6 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что накануне девушка была в большой компании и карту свою одолжила знакомому для покупки спиртного. Алкоголь мужчина купил, но карту владелице не вернул. Через какое-то время компания разошлась, а девушке на телефон начали приходить уведомления об оплате в разных магазинах.

Вскоре полицейские поймали 42-летнего жителя Кеми. Мужчина признался, что оставил карту себе и покупал на нее спиртное и алкоголь.

Было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Злоумышленник обязался возместить ущерб, тем не менее, ему грозит штраф, принудительные работы либо лишение свободы.