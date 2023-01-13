Жительница Карелии лишилась крупной суммы при попытке купить валюту

Кемлянка доверилась интернет-мошенникам, обещавшим продать ей евро, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Кемского района обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве.
Женщина искала в сети выгодный вариант покупки евро. На нее вышел неизвестный, который предложил общение в мессендежере, где он направил данные банковской карты, на которую женщине следовало перевести деньги.
В итоге кемлянка лишилась 75 тысяч рублей. Мошенник общение прекратил. Полицейские проводят проверку, сообщили в МВД Карелии.
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