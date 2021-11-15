Жительница Карелии лишилась незаконно приобретенного участка на берегу Онежского озера

Суд Прионежского района вернул государству участок площадью 13 соток на берегу Онего, незаконно оформленный на местную жительницу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района в ходе проверки установила, что в 2012 году экс-глава одного из поселений района оформила местной жительнице фиктивную выписку о наличии у нее на праве собственности земельного участка площадью 1300 квадратных метров на берегу Онежского озера.

Районный суд признал экс-главу поселения виновной в злоупотреблением должностными полномочиями.

Прокуратура обратилась с иском в суд о признании документа недействительным и отсутствии у жительницы района права собственности на земельный участок.

Суд удовлетворил иск, возвратив, таким образом, земельный участок в собственность государства.

Решение суда не вступило в законную силу.