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Жительница Карелии лишилась незаконно приобретенного участка на берегу Онежского озера

Новости. Общество
11:12, 06 Декабря 2021
фото: © obyektiv.press

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Суд Прионежского района вернул государству участок площадью 13 соток на берегу Онего, незаконно оформленный на местную жительницу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района в ходе проверки установила, что в 2012 году экс-глава одного из поселений района оформила местной жительнице фиктивную выписку о наличии у нее на праве собственности земельного участка площадью 1300 квадратных метров на берегу Онежского озера.

Районный суд признал экс-главу поселения виновной в злоупотреблением должностными полномочиями.

Прокуратура обратилась с иском в суд о признании документа недействительным и отсутствии у жительницы района права собственности на земельный участок.

Суд удовлетворил иск, возвратив, таким образом, земельный участок в собственность государства.

Решение суда не вступило в законную силу.

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Комментарии

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Вася
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В постановлении Дмитрия Медведева указано, что с января 2022 года запрещается продавать и применять самогонные аппараты любых конструкций. Предприятия, которые ранее занимались реализацией, должны убрать с прилавков магазинов товары этой группы.

Аппараты, которые куплены ранее гражданами, нельзя использовать и даже держать в частных условиях. До 1 февраля следующего года их нужно сдать в полицию под опись.
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