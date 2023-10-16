Жительница Карелии напилась и насмерть избила знакомого во дворе

В Беломорске суд вынес приговор местной жительнице, сообщили в Следкоме республики.

В Беломорске суд вынес приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшей смерть потерпевшего.

Следствие и суд установили, что в июле 2023 года подсудимая в пьяном состоянии во дворе дома на улице Каменной в Беломорске поссорилась с 44-летним знакомым. Она избила мужчину, который в результате полученной травмы головы впоследствии умер.

Суд приговорил 42-летнюю женщину к лишению свободы на 6 лет в исправительной колонии общего режима.