Жительница Карелии нашла и пропила 5 тысяч рублей коллеги, которая припрятала их в надежном месте

В Калевальском районе у местной жительницы на работе украли деньги, сообщили в МВД Карелии.
С заявлением о преступлении в полицию по Калевальскому району обратилась 46-летняя местная жительница. Она сообщила, что у неё пропали 5 тысяч рублей, и ущерб является для неё значительным.
Стало известно, что потерпевшая подрабатывает в одной из организаций. Некоторое время назад, получив выплату за отработанные смены, она решила отложить часть денег и попросила напарницу спрятать их в надежное место. Та убрала купюру номиналом 5 тысяч рублей в папку, однако спустя время банкноты на месте не оказалось.
По признакам состава преступления было возбуждено уголовное дело.
В ходе следствия установлено, что к хищению причастна 44-летняя гражданка, которая работает в той же организации. Обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и добровольно возместила материальный ущерб. Она рассказала, что деньги потратила на алкоголь, продукты и сигареты.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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