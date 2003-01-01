«Палец опух и начал краснеть»: жительница Карелии не могла снять кольцо и обратилась за помощью в МЧС

Сотрудники ведомства спасли руку испуганной девушки благодаря слесарному инструменту.
Стальное кольцо, намертво севшее на пальце жительницы Карелии, смогли снять только при помощи слесарного инструмента и отрезной машины, сообщили в Госкомитете республики по безопасности населения.
— Самостоятельно снять купленный на WB аксессуар не получилось — палец начал опухать и краснеть. После многочисленных попыток избавиться от украшения девушка обратилась к спасателям, — рассказали там.
Для того, чтобы вызволить руку пострадавшей из металлического плена, сотрудники МЧС больше часа распиливали кольцо на части.