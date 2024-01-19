Жительница Карелии ножом защитилась от обвинений в неверности

Семейная ссора привела одного участника в больницу, а другую - в суд.

Семейная ссора в Муезерском районе закончилась в суде. Об этом сообщили в судебной инстанции.

Жительницу поселка в одном из домов обвинили в том, что она изменила с соседом, и начали избивать. Женщина, в свою очередь, схватила попавший под руку нож и ударила им обидчика.

Об этом она рассказала односельчанам, которые, в свою очередь, обратились за помощью к главе поселения. Тот доставил на дом к пострадавшему врача. Позже мужчина был госпитализирован.

Жительница же поселка предстала перед судом. Вину она признала частично, уточнив, что оборонялась.

В результате суд приговорил женщину к лишению свободы условно с испытательным сроком 2 года с рядом обязанностей.