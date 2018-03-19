Жительница Карелии обезопасила себя от мошенников, но все равно лишилась денег

Аферисты выманили деньги у жительницы Карелии, несмотря на ее защиту от мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Медвежьегорка решила продать квартиру и разместила информацию на одной из торговых интернет-площадок. Вскоре ей позвонил предполагаемый покупатель, который, в подтверждение своих намерений предложил перевести на счет продавца предоплату.

Зная о возможном обмане при подобных сделках, женщина завела отдельную банковскую карту, на которой не было денежных средств. В процессе общения злоумышленники все же уговорили свою жертву подойти к банкомату и после нескольких операций получили доступ к ее личному кабинету. Аферисты так запутали владелицу счета, что она в конечном итоге сама перечислила на счета злоумышленников 50 тысяч рублей.

О случившемся потерпевшая сообщила в полицию. По данному факту проводится проверка.