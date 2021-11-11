Жительница Карелии обманула государство при получении налогового возмещения

Руководитель двух организаций попала в суд за мошенничество с покупкой лесоматериалов, сообщила прокуратура Карелии.

Прокурор республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Карелии. Она обвиняется в мошенничестве, совершенным лицом с использованием своего служебного положения.

Женщина, являясь руководителем ООО «Терминал М» и ООО «КТК Групп», в 2015–2017 годах предоставляла в налоговую службу ложные сведения о сделках по приобретению лесоматериалов у юридических лиц. Общий ущерб от ее действий составил 1 миллион 800 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранитемошенничествольных органов пресекли деятельность злоумышленницы. Ущерб, нанесенный государству, в ходе предварительного расследования был возмещен в полном объеме.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.