Жительница Карелии обнесла продуктовый магазин на крупную сумму

В Беломорске раскрыта кража продуктов на сумму более трех тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В Беломорске участковому поступила информация о том, что посетительница сетевого магазина украла продукты на сумму более трех тысяч рублей.

Полицейский опросил свидетелей и очевидцев происшествия. Это позволило найти подозреваемую, 32-летнюю местную жительницу. В участковом пункте полиции женщина во всем призналась. Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже.