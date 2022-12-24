Жительница Карелии обнесла продуктовый магазин на крупную сумму

В Беломорске раскрыта кража продуктов на сумму более трех тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
В Беломорске участковому поступила информация о том, что посетительница сетевого магазина украла продукты на сумму более трех тысяч рублей.
Полицейский опросил свидетелей и очевидцев происшествия. Это позволило найти подозреваемую, 32-летнюю местную жительницу. В участковом пункте полиции женщина во всем призналась. Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже.
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