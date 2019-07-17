Жительница Карелии обокрала магазины в Мурманске

Женщину поймали на краже бытовой химии, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Мурманске росгвардейцы задержали женщину, совершившую за две недели два хищения.

Из продуктового гипермаркета, расположенного в центре Мурманска, поступил сигнал. 42-летняя жительница Карелии взяла с прилавка товары бытовой химии и, спрятав их в сумку, решила покинуть магазин.

В ходе разбирательства было установлено, что на прошлой неделе женщина уже привлекалась к ответственности за подобные правонарушения.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.