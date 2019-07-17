Жительница Карелии обокрала магазины в Мурманске

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Женщину поймали на краже бытовой химии, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В Мурманске росгвардейцы задержали женщину, совершившую за две недели два хищения.
Из продуктового гипермаркета, расположенного в центре Мурманска, поступил сигнал. 42-летняя жительница Карелии взяла с прилавка товары бытовой химии и, спрятав их в сумку, решила покинуть магазин.
В ходе разбирательства было установлено, что на прошлой неделе женщина уже привлекалась к ответственности за подобные правонарушения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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