Жительница Карелии обокрала молодоженов на свадьбе назло жениху

В Прионежском районе подруга украла у молодоженов подаренные на свадьбу деньги.

В полицию с заявлением о краже обратилась 36-летняя жительница Прионежского района. Она сообщила, что кто-то из приглашенных на ее свадебное торжество похитил подаренную 31 000 рублей. События развивались на второй день празднования в частном доме, рассказали в МВД Карелии.

Полицейские установили, что к краже причастна близкая подруга невесты – 33-летняя жительница Сегежи, которая осталась у молодоженов на ночь. По версии полиции, гостья забрала деньги, когда молодожены спали, и отправилась в Петрозаводск по магазинам. Чужие наличные она потратила на покупку нового мобильного телефона, а также билета до родного города. Стражи порядка задержали женщину, когда та выходила из автобуса в Сегеже.

Подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что решилась на кражу назло жениху, с которым во время празднования свадьбы поругалась. В ходе досмотра правоохранители изъяли у женщины часть похищенных денег – 13 000 рублей, которые она не успела потратить, и смартфон.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Злопамятной женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, житель Карелии вломился в квартиру соседа, украл телефон и списал деньги со счета.