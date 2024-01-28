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Жительница Карелии обошлась с подругой не по-дружески, обворовав женщину и ее сожителя

Новости. Криминал
10:35, 29 Января 2024
фото: © janiecbros / istockphoto

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Судьбу жительницы Питкярантского округа решит суд.

В полиции Питкярантского округа завершили расследование  соединенного уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы. Ее обвиняли в двух кражах.

Так, как-то летом обвиняемая была в гостях у подруги. Как установили следователи, во время застолья она украла борсетку сожителя хозяйки и вытащила оттуда мобильный телефон и деньги. Уходя, гостья бросила мужскую сумочку под крыльцо дома, а наличные — около 800 рублей сразу потратила на спиртное и продукты. Разблокировать телефон у нее не получилось, и чтобы скрыть улики, она сожгла его в печи.

Спустя время обвиняемая вновь оказалась в гостях у той же подруги и похитила ее банковскую карту. Потом злоумышленница использовала её для оплаты покупок, при этом чаще всего просила сходить в магазин сожителя. Ни о чем не подозревая, он расплатился чужой картой не менее 15 раз, а сумма ущерба, причиненная потерпевшей,  превысила 6 тысяч рублей.

Фигурантка полностью признала вину, раскаялась в содеянном и возместила ущерб. Теперь её судьбу решит суд, сообщили в МВД Карелии.

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