Жительница Карелии осталась без денег, пока выбирала товар

Проходящая мимо женщина украла кошелек с деньгами из продуктовой корзины, сообщили в МВД Карелии.

В конце прошлой недели в дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Пока она ходила по магазину, кто-то украл ее кошелек, где находились 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемую: 41-летнюю жительницу Медвежьегорского района.



По версии полицейских, она украла кошелек из корзины. Посмотрев по сторонам, она увидела владелицу, которая выбирала товар и не смотрела за своим имуществом. Воспользовавшись этим, женщина забрала чужое имущество и скрылась.

Возбуждено уголовное дело.