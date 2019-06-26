Жительница Карелии осталась без денег, пока выбирала товар

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Проходящая мимо женщина украла кошелек с деньгами из продуктовой корзины, сообщили в МВД Карелии.
В конце прошлой недели в дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Пока она ходила по магазину, кто-то украл ее кошелек, где находились 12 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемую: 41-летнюю жительницу Медвежьегорского района.
По версии полицейских, она украла кошелек из корзины. Посмотрев по сторонам, она увидела владелицу, которая выбирала товар и не смотрела за своим имуществом. Воспользовавшись этим, женщина забрала чужое имущество и скрылась.
Возбуждено уголовное дело.
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