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Жительница Карелии оставила пожилую приятельницу без денег

Новости. Криминал
13:18, 14 Апреля 2020
фото: © ТАСС / Станислав Красильников
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В полицию Пряжинского района с заявлением о краже обратилась пенсионерка, сообщили в МВД Карелии.

Вчера, 13 апреля,  71-летняя жительница небольшого поселка сообщила полиции, что из ее квартиры пропали деньги – 21 тысяча рублей.

Полицейские узнали, что она часто гостит у соседки, при этом свою дверь оставляет открытой. Как выяснилось позже, именно соседка оказалась причастна к краже. Пенсионерка сама рассказала ей, что получила хорошую выплату, а найти деньги оказалось просто – они лежали в шкафу.

На выходных злоумышленница отправилась в Петрозаводск, где и потратила всю сумму.

Подозреваемая  находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее забывчивая пенсионерка в Петрозаводске осталась без денег и документов.

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