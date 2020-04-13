Жительница Карелии оставила пожилую приятельницу без денег

В полицию Пряжинского района с заявлением о краже обратилась пенсионерка, сообщили в МВД Карелии.

Вчера, 13 апреля, 71-летняя жительница небольшого поселка сообщила полиции, что из ее квартиры пропали деньги – 21 тысяча рублей.

Полицейские узнали, что она часто гостит у соседки, при этом свою дверь оставляет открытой. Как выяснилось позже, именно соседка оказалась причастна к краже. Пенсионерка сама рассказала ей, что получила хорошую выплату, а найти деньги оказалось просто – они лежали в шкафу.



На выходных злоумышленница отправилась в Петрозаводск, где и потратила всю сумму.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее забывчивая пенсионерка в Петрозаводске осталась без денег и документов.