Жительница Карелии оставила пожилую приятельницу без денег

В полицию Пряжинского района с заявлением о краже обратилась пенсионерка, сообщили в МВД Карелии.
Вчера, 13 апреля, 71-летняя жительница небольшого поселка сообщила полиции, что из ее квартиры пропали деньги – 21 тысяча рублей.
Полицейские узнали, что она часто гостит у соседки, при этом свою дверь оставляет открытой. Как выяснилось позже, именно соседка оказалась причастна к краже. Пенсионерка сама рассказала ей, что получила хорошую выплату, а найти деньги оказалось просто – они лежали в шкафу.
На выходных злоумышленница отправилась в Петрозаводск, где и потратила всю сумму.
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее забывчивая пенсионерка в Петрозаводске осталась без денег и документов.
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