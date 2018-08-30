Жительница Карелии отдала мошенникам 260 тысяч рублей в надежде получить крупную компенсацию

Жертвой телефонных мошенников стала жительница Питкяранты, поверившая в возможность получения компенсации за ранее приобретенный по Интернету товар.

Полицейские проверяют информацию о мошенничестве, которое произошло в Питкяранте. Как рассказали в МВД Карелии, местная жительница по телефону от абонента, который представился сотрудником какой-то ревизионной комиссии, узнала, что ей полагается крупная компенсация за покупку по Интернету. Она вспомнила, что около полугода назад покупала косметическое средство у одного интернет-магазина. Далее "представитель комиссии" рассказал, что фирма оказалась мошеннической, и ей даже удалось обмануть одного высокопоставленного чиновника. Именно по его указанию комиссия собрала списки всех покупателей и теперь готова выплатить им компенсацию в сумме около 140 тысяч рублей.

Как выяснялось, чтобы получить заветную сумму, женщине было необходимо уплатить страховой сбор в 30 тысяч рублей. И жительница Питкяранты, посчитав возможную выгоду, перечислила деньги. Через день ей снова позвонили и сообщили, будто часть клиентов отказалась от выплат, а потому сумма ее персональной компенсации стала значительно больше. Но при этом пропорционально вырос и страховой сбор, который она тоже оплатила. На следующий день женщина перечислила деньги "инкассаторам". Затем ей предложили уплатить некий межрегиональный налог. В итоге жительница Питкяранты перевела "работникам комиссии" 259 тысяч рублей.

"Посчитав все платежи, женщина увидела, что они почти вдвое превышают размер обещанной компенсации. Только после этого она прекратила общение и обратилась в полицию", - сообщили в МВД Карелии.