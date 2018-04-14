Жительница Карелии отдала всю пенсию за гнилые дрова

В Беломорске пенсионерка отдала всю пенсию, а ей привезли гнилые дрова.

Недобросовестная компания, занимающаяся по доставкой дров для населения, привезла пожилой жительнице Беломорска гнилые поленья, сообщает в паблике "Беломорск" дочь обманутой пенсионерки.

"Обман и нажива предпринимателей не щадит даже пенсионеров, - написала беломорчанка, - очень зла и буду бороться за права моей мамы. Ведь она отдала месячную пенсию за эту гниль!"

В паблике напоминается, что предельная розничная цена на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, - дрова в сортиментах - 1000 рублей за 1 кубический метр без доставки со 2 марта 2018 года.