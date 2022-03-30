Жительница Карелии отдохнула в кафе на 9 тысяч рублей и отправилась в полицию

В Кондопоге росгвардейцы отправили в полицию посетительницу кафе, отказавшуюся оплатить счет.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел ночью 3 апреля в одном из кафе Кондопоги, сотрудники которого воспользовались «тревожной кнопкой». На место вызова была направлена группа задержания районного отдела вневедомственной охраны. Как выяснилось, посетительница кафе отказалась оплачивать счет на сумму около 9000 рублей. Личность гражданки была установлена — ею оказалась 27-летняя девушка.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушительницу и доставили ее в отделение полиции для установления деталей произошедшего и дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, житель Петрозаводска отказался платить по счету в ресторане и попал в полицию.