Жительница Карелии отправилась за решетку за неуплату алиментов

Суд Прионежского района отправил 26-летнюю алименщицу в колонию.

Прионежский районный суд признал местную жительницу виновной в невыплате алиментов.

Суд установил, что 26-летняя безработная, ранее судимая за кражи женщина долгое время, имея регулярные доходы, уклонялась от выплаты алиментов на содержание своего малолетнего сына. Ранее женщину лишили родительских прав.

Несмотря на привлечение к административной ответственности, жительница Прионежья не начала платить алименты. Долг по платежам превысил 100 тысяч рублей.

В результате суд приговорил женщину к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.