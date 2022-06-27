Жительница Карелии отправится в колонию на 6 лет за убийство сына

В Кондопоге вынесен приговор женщине, воткнувшей нож в бедро 20-летнего сына.

Жительница города бумажников получила 6 лет колонии общего режима. 45-летняя женщина была признана судом виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что 30 декабря 2021 года подсудимая в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в Кондопоге в ходе ссоры со своим 20 – летним сыном ударила его ножом в бедро. Потерпевшего госпитализировали в больницу, но, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, он скончался.

Приговором Кондопожского городского суда подсудимой назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в Карелии женщина дважды вонзила нож в грудь мужу во время ссоры.