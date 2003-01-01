Жительница Карелии отсудила 150 тысяч рублей с дорожников после падения на тротуаре

Жительница Кеми получила травмы после падения на тротуаре. Прокуратура помогла получить с дорожников компенсацию морального вреда.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Женщина поскользнулась и упала на тротуаре в городе Кемь. Травмы были квалифицированы как средний вред здоровью.
— Действуя в защиту прав пострадавшей, прокуратура направила в суд иск о взыскании с организации, ответственной за содержание и обслуживание тротуаров, компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с ООО «Норд-Вуд» в пользу обратившейся 150 тыс. рублей, — рассказали в ведомстве.
Ответчик обжаловал решение, однако Верховный суд оставил его без изменения.
Судебный акт вступил в законную силу.