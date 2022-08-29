Жительница Карелии отсудила 350 тысяч рублей за падение возле дома

В Сегеже суд взыскал с подрядчика штраф в пользу пострадавшей жительницы города.

Сегежский городской суд рассмотрел дело по иску от местной жительницы о возмещении вреда здоровью. Об этом сообщили на официальном сайте суда.

Как объяснила женщина, в январе 2021 года она вечером, возвращаясь домой, поскользнулась и упала возле своего подъезда. Итогом падания стала травма руки, на время сильно ограничившая сегежанку, до сих пор до конца не выздоровевшую. Травма была квалифицирована как тяжкий вред здоровью. Женщина попросила в качестве компенсации морального вреда 800 тысяч рублей.

Ответчиком выступила подрядная организация, которая и занималась уборкой двора.

Суд счел доводы женщины весомыми, а вот подрядчик не смог доказать, что поддерживал придомовую территорию в безопасном состоянии. В результате организации придется выплатить компенсацию морального вреда — 350 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.