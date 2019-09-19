Жительница Карелии отсудила себе квартиру после смерти мужа, с которым была разведена

Суд в Сегеже признал за истцом право собственности на 1/2 долю жилого помещения в силу приобретательной давности, сообщается на сайте судебной инстанции.

Иск был подан по тем основаниям, что женщина зарегистрирована и проживает в квартире, которая была предоставлена ее семье на основании договора безвозмездной передачи жилья в собственность. Она и ее бывший муж, который умер, ранее приватизировали квартиру в общую долевую собственность. На момент приватизации и до смерти мужа они проживали совместно, вели общее хозяйство, несмотря на то, что их брак был расторгнут.

Муж умер. Наследственное дело к его имуществу не открывалось. После смерти мужа женщина продолжила проживать в квартире, несла бремя по содержанию данной квартиры, оплачивала услуги ЖКХ.

В связи с чем женщина просила суд определить доли в праве общей совместной собственности в квартире, признав за ней право собственности на 1/2 долю, умершего мужа в силу приобретательной давности.

При вынесении решения судом было принято во внимание, что женщина приобрела право общей совместной собственности на квартиру в порядке приватизации, длительное время владела квартирой как своей собственной, проживала в ней, принимала меры к сохранению указанного имущества, несла бремя содержания квартиры, оплачивала жилищно-коммунальные услуги.

В результате суд в Сегеже признал за истцом право собственности на 1/2 долю жилого помещения в силу приобретательной давности.