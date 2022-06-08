Жительница Карелии отсудила у коммунальщиков 10 тысяч рублей за длительное отключение горячей воды

В Пудоже коммунальщиков обязали выплатить местной жительнице компенсацию за отключение горячей воды, сообщили в районном суде.

Жительница Пудожа обратилась в суд с заявлением к компании «КарелКоммунЭнерго» о требовании выплаты компенсации морального вреда за несвоевременную подачу горячей воды.

В заявлении местная жительница указала, что компания предупредила жильцов дома об отключении горячей воды в мае на две недели в связи с проведением профилактических работ в котельной №1, однако после окончания работ горячую воду так и не дали.

Компания с требованиями женщины не согласилась, указав о разногласиях с управляющей компанией при приемке сетей горячего водоснабжения.

Суд пришел к выводу, что прекращение подачи горячей воды за пределами срока ремонта котельной является незаконным, поскольку ограничивает право потребителя на получение коммунальной услуги.

Суд обязал «КарелКоммунЭнерго» возобновить подачу горячей воды в дом женщины, а также выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей.