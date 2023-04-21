Жительница Карелии ответила на звонок «стража порядка из Москвы» и лишилась крупной суммы

Женщина в Беломорском районе пообщалась с телефонными мошенниками, которые лишили ее денег по популярной схеме обмана.

В полицию Беломорского района поступило заявление 47-летней местной жительницы. Она рассказала, что несколько недель назад в мессенджере ответила на звонок с неизвестного номера.



Собеседник представился сотрудником одной из правоохранительных структур, звонил он якобы из Москвы.



Мужчина сообщил, что некие злоумышленники узнали персональные данные беломорчанки и пытаются оформить кредит на ее имя.



Чтобы предотвратить преступные действия, сообщил звонивший, жительница Карелии должна сама взять кредит и перевести полученные средства на безопасные счета.



В результате беломорчанка оформила кредит в размере 82 тысячи рублей, обналичила деньги и перевела их на продиктованные ей номера телефонов.

После этого в течение двух недель по телефону ее уверяли, что деньги вернутся на ее счет и кредитный договор закроется автоматически. Однако, когда этого так и не произошло, потерпевшая поняла, что общалась с мошенниками и обратилась в полицию.

Проводится ведомственная проверка, сообщили в МВД Карелии.