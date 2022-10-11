Жительница Карелии ответила покупателю плиты согласием и потеряла 3 тысячи рублей

В Сегеже местная жительница, продававшая плиту через интернет, ответила на звонок покупателя согласием и осталась без денег, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Сегежи нарушила правило безопасных сделок, предостерегающее от разглашения данных банковской карты. Также нельзя кому-либо сообщать подтверждающий пароль из смс, который является своеобразным согласием на действия с банковским счётом. Однако сегежанка, которая через онлайн-площадку продавала газовую плиту, озвучила и то и другое в телефонном разговоре.

Незнакомец, звонивший, судя по номеру, из Приволжья оказался не покупателем, а мошенником. В итоге гражданка лишилась собственных 3 тысяч рублей, — их несанкционированно списали на незнакомый счёт.

Пострадавшая обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности злоумышленника, обманом похитившего сбережения. Пока устанавливаются обстоятельства происшествия, стражи правопорядка призывают жителей Карелии соблюдать простые правила безопасности.

Используйте схему наложенного платежа, а на онлайн-досках сервис «безопасная сделка» — так покупатель, оплачивая товар банковской картой, резервирует деньги, которые поступят продавцу, как только покупатель получит посылку. Подобную схему используют многие курьерские компании. При этом для расчетов в интернете не следует использовать «зарплатную» или «пенсионную» карту.