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Жительница Карелии перекрыла пашню бетонной плитой и заплатила 20 тысяч штрафа

Новости. Общество
13:24, 07 Декабря 2021
фото: © concreteunion.ru

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В Пряжинском районе оштрафована хозяйка мелиоративной пашни за нарушение земельного законодательства, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Инспекторы Североморского межрегионального управления Россельхознадзора провели проверку в Пряжинском районе после обращения местного жителя. Было установлено, что земельный участок сельзназначения площадью 2,4599 га не используется для сельскохозяйственного производства. Юго-западная граница участка заросла березой и ивой. На всей его площади растут сорняки: иван-чай и осот полевой. В северо-восточной части участка было обнаружено перекрытие плодородного слоя почвы бетонной плитой площадью 106,7135 кв. м. На плите находились два железных контейнера, а за бетонной конструкцией вглубь участка был обнаружен отвал земли высотой 4,64 м, шириной 5,5 м, длиной 9,1 м.

Земельный участок является мелиорированным и относится к особо ценным сельскохозяйственным угодьям. Использовать пашню в других целях, кроме как по прямому назначению, запрещено. В Результате в ноябре жительница Карелии была оштрафована на 20 тысяч рублей.

Ранее житель Карелии ответил в суде за заросшие сорняком земельные участки.

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