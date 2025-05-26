Жительница Карелии перепела звезду в одноименном федеральном проекте

Сотрудница кондопожского социального центра приняла участие в музыкальном шоу на Первом канале.

Выпуск программы «Перепой звезду» (12+) с участием Галины Кокориной вышел в минувшее воскресенье, 1 июня. 74-летняя жительница Кондопоги исполнила «Аве Мария» с Заслуженной артисткой России Варварой.

Как Галина Кокорина рассказала о себе, она работает в Комлексном центре социального развития Кондопоги с детьми и пожилыми людьми с инвалидностью. Показывает им спектакли, где практически все роли озвучивает сама. Мечтала быть певицей, артисткой, но не смогла получить музыкального образования, потому что росла в большой семье, где нужно было помогать по хозяйству. Но она любит свою работу, ей удается выходить на свою небольшую сцену. А на проекте впервые она вышла и сделала это уверенно на всю страну. Все члены жюри проголосовали именно за ее выступление.

«Мне кажется это произведение больше даже не про вокал. Варвара, у вас фантастический вокал. Но я поверила больше Галине. Столько было мольбы, столько было благодарности, святости и чистоты. Я боялась дышать.Во всем вашем облике, во всем деликатном отношении к этому произведению — было страшно шевелиться», — отметила Лариса Гузеева.

«Исполнение было подлинное, и это очень тронуло. Варвара придала величие, и вы замечательно закончили вдвоем, но у нас же конкурс «Перепой звезду». Мы смотрим на людей, которые из других профессий приходят и здесь на публику на всю страну поют. У вас, Галина, было подлинное, настоящее, искреннее выступление. Это и важно в любом виде творчества, особенно в музыке, — добавил Егор Кончаловский.

Видео выступления можно посмотреть здесь.