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Жительница Карелии перевела неизвестным 4 миллиона рублей и задумалась, правильно ли она поступила

Новости. Криминал
16:10, 30 Декабря 2022
фото: © Fotolia/ olgavolodina

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Правоохранители Костомукши расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши 29 декабря поступило заявление 53-летней горожанки, ставшей жертвой мошенников.

Схема была стандартной — костомукшанке позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками полиции и банка, сообщили, что на ее имя кто-то берет кредит. «Спасти» деньги можно было только одним путем — перевести средства на неизвестные счета.

Поверив, женщина вначале перевела неизвестным 852 тысячи рублей. Затем ее убедили набрать кредитов. Костомукшанка посетила 5 банков и набрала там в общей сложности без малого 3 миллиона 150 тысяч рублей. Их она тоже перевела непонятно, куда. Неизвестные убедили женщину установить незнакомое приложение, якобы для ускорения перевода денег.

После совершения последнего транша костомукшанка задумалась о финансовых последствиях своих действий и обратилась в полицию.

По статье «мошенничество» было возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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