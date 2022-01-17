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Жительница Карелии перевела неизвестным полтора миллиона рублей

Новости. Криминал
15:46, 18 Января 2022
фото: © Александр Полегенько / РИА

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Мошенники заставили расстаться с большой суммой денег 37-летнюю жительницу Питкярантского района, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района обратилась 37-летняя жительница Питкярантского района, ставшая жертвой мошенников.

Как объяснила женщина, ей позвонил «сотрудник безопасности банка», рассказавший, что на жительницу Карелии оформлен кредит. Для того, чтобы его аннулировать, якобы надо было взять кредит на такую же сумму.

Женщина поверила и выполнила требования звонивших. Через личный кабинет она оформила два кредита на полтора миллиона рублей, а затем в банкомате перевела все деньги на неизвестные продиктованные ей номера счетов. Вскоре жительница Карелии осознала, что попалась на уловку аферистов, и отправилась в правоохранительные органы.

В настоящее время по статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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