890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Жительница Карелии подбила чиновника на мошенничество с землей и пошла под суд

Новости. Криминал
09:51, 01 Декабря 2021
фото: © shutterstock

Новости партнеров

В Петрозаводске будут судить 58-летнюю женщину, уговорившую главу поселения подготовить фиктивные документы на землю

Прокуратура Прионежского района направила в суд уголовное дело о мошенничестве с земельными участками. Фигурантка дела — 58-летняя жительница района, сообщили в прокуратуре Карелии.

Согласно материалам уголовного дела, в 2014-2015 годах женщина убедила руководителя органа местного самоуправления одного из муниципальных образований района изготовить фиктивные документы о предоставлении ей двух земельных участков. С помощью этих документов обвиняемая без проведения торгов оформила право собственности на данные объекты недвижимости.

В результате из муниципальной собственности незаконно были отчуждены земельные участки площадью 200 м2 и 1400 м2. Бюджету был причинен ущерб на общую сумму более 360 000 рублей.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном не признала.

В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, либо исполнения возможного наказания в виде штрафа на имущество обвиняемой наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Петрозаводский городской суд.

Женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до 6 месяцев и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет.

Ранее приговором Прионежского районного суда чиновник, изготовивший подложные документы, был осужден за использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы.

Ранее чиновник в Карелии получил условный срок за мошенничество с продажей муниципального имущества.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-01 10:15:45
Сфабриковано дело - баба не виновата, ежу понятно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
25.11.2021, 15:49
Чичин в розыске
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, упал на снег (ВИДЕО)

Аналитика

30.11.2021 15:19
Обществоведение
«Издевательство над правосудием» 13
Борцы с «Невским пассажем» в Петрозаводске готовы пойти на коллективную голодовку.
«Неудобная война» 2
29.11.2021 17:06
Приватизация без интерпретации 1
29.11.2021 09:00
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
26.11.2021 12:13
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»