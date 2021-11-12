Жительница Карелии подбила чиновника на мошенничество с землей и пошла под суд

В Петрозаводске будут судить 58-летнюю женщину, уговорившую главу поселения подготовить фиктивные документы на землю

Прокуратура Прионежского района направила в суд уголовное дело о мошенничестве с земельными участками. Фигурантка дела — 58-летняя жительница района, сообщили в прокуратуре Карелии.

Согласно материалам уголовного дела, в 2014-2015 годах женщина убедила руководителя органа местного самоуправления одного из муниципальных образований района изготовить фиктивные документы о предоставлении ей двух земельных участков. С помощью этих документов обвиняемая без проведения торгов оформила право собственности на данные объекты недвижимости.

В результате из муниципальной собственности незаконно были отчуждены земельные участки площадью 200 м2 и 1400 м2. Бюджету был причинен ущерб на общую сумму более 360 000 рублей.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном не признала.

В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, либо исполнения возможного наказания в виде штрафа на имущество обвиняемой наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Петрозаводский городской суд.

Женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до 6 месяцев и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет.

Ранее приговором Прионежского районного суда чиновник, изготовивший подложные документы, был осужден за использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы.

Ранее чиновник в Карелии получил условный срок за мошенничество с продажей муниципального имущества.