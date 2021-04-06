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Пенсионерка в Карелии оговорила мужа и пошла под суд

Новости. Криминал
13:55, 07 Апреля 2021
фото: balakovolife.ru
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Жительница Сортавальского района напилась и рассказала о нанесенных мужем побоях, которых не было, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летней местной жительницы, обвиняемой в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

По версии следствия, жительница города Сортавалы в ноябре 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщила полицейским, что ее муж избил.  При этом сотрудники правоохранительных органов предупредили женщину об уголовной ответственности за ложный донос, но она не прислушалась.

Как выяснилось, сведения, изложенные в заявлении, оказались ложными. Женщине было отказано в возбуждении дела против мужа, но сама она стала фигуранткой уголовного дела за заведомо ложный донос.

Пенсионерка признала свою вину и раскаялась в содеянном.

 

Дело направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

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