Пенсионерка в Карелии оговорила мужа и пошла под суд

Жительница Сортавальского района напилась и рассказала о нанесенных мужем побоях, которых не было, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летней местной жительницы, обвиняемой в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

По версии следствия, жительница города Сортавалы в ноябре 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщила полицейским, что ее муж избил. При этом сотрудники правоохранительных органов предупредили женщину об уголовной ответственности за ложный донос, но она не прислушалась.

Как выяснилось, сведения, изложенные в заявлении, оказались ложными. Женщине было отказано в возбуждении дела против мужа, но сама она стала фигуранткой уголовного дела за заведомо ложный донос.

Пенсионерка признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Дело направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.