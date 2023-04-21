Учитель из Карелии получила 150 тысяч рублей на открытие собственного дела

По итогам обучающего бизнес-курса грантовую поддержку на открытие собственного дела получила девушка из Костомукши.

Обучающий курс в онлайн формате для костомукшанок, имеющих бизнес или желающих его открыть, вели сотрудники Агентства городского развития Череповца, сообщили 27 июня в паблике организации.

Полтора месяца онлайн-курс «Я такая же, как ты» проходило 12 участниц карельского города горняков, с ними делились опытом успешные бизнес-леди. Азам финансового управления, маркетинга, продаж, а также привлечению клиентов учил девушек тренер Никита Герасимов.

По окончании курса участницы представили свои бизнес-идеи. Учительница английского языка Лайна Крылова предложила лучший проект и получила грант в размере 150 тысяч рублей на старт собственного дела.