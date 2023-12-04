Жительница Карелии получила ключи от новой квартиры

Женщина долгие годы ждала благоустроенное жильё и перед Новым годом получила ключи от новой однушки.

В понедельник, 4 декабря, глава администрации Лахденпохского района Оксана Николаевна Жесткова вручила Валентине Ивановне Ноговицыной ключи от однокомнатной квартиры в новом доме на улице 50 лет Октября.





Валентине Ивановне уже за восемьдесят. Благоустроенное жильё она ждала долгие годы, поэтому не скрывала слёз радости. Да и есть отчего! Старая деревянная двухэтажка на улице Фанерной, где женщина пока проживает вместе с сыном, из окна новой тёплой квартиры со всеми удобствами выглядит совсем печально и непрезентабельно.



«На старый дом из окна буду поглядывать, пока не снесут, — сказала она. — А переезжать буду потихоньку, сначала мебель надо купить, ничего из старой квартиры сюда не повезу, только холодильник да стиральную машину. Очень довольна, что у меня второй этаж — подниматься невысоко. Теперь только жить да жить!»



Глава администрации района пожелала Валентине Ивановне скорейшего переезда, поздравила с наступающим Новым годом и пообещала заглянуть на новоселье.