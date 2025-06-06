Жительница Карелии получила шесть месяцев исправительных работ за неуплату алиментов

Женщина скрывалась от уголовно-исполнительной инспекции и регулярно нарушала общественный порядок.

Жительнице Карелии назначили шесть месяцев исправительных работ за неуплату алиментов ребенку. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Как рассказали в ведомстве, изначально суд назначил ей условный срок, однако женщина постоянно нарушала порядок и условия отбытия условного осуждения.

Она без уважительных причин систематически не являлась на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение общественного порядка, без уведомления изменила место жительства и не прошла лечение у врача-специалиста.



Дважды суд продлевал ей испытательный срок и возлагал дополнительные обязанности, но повлиять на женщину так и не удалось.



Сегежский городской суд Карелии назначил женщине полгода исправительных работ с удержанием 5% заработка.