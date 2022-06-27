Жительница Карелии получила условный срок за призывы уничтожить избирательные участки

Лоухский районный суд вынес приговор женщине, разместившей в соцсети видео с призывами к экстремизму.

Жительница Лоухского района признана виновной в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет». Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, женщина не имеет права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в течение 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Карелии.

Во время проведения всероссийской предвыборной кампании в августе 2021 года карельское Управление ФСБ обнаружило, что жительница Лоухского района разместила на своей странице в соцсети экстремистское видео. Ролик содержал призыв к разрушению избирательных участков, уничтожению сотрудников правоохранительных органов и всех пришедших проголосовать на выборах в сентябре.

«К данному посту женщина установила заголовок, отражающий ее поддержку и одобрение подобных действий. По данному факту в декабре 2021 года следователем Управления ФСБ возбуждено уголовное дело», — сообщили в УФСБ по Карелии.

Приговор вступил в силу.

Ранее суд вынес приговор жительнице Сортавалы, разместившей в сети экстремистские материалы.