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Жительница Карелии получила желанное юридическое образование благодаря нацпроекту

Новости. Общество
12:15, 15 Ноября 2023
фото: © пресс-служба Правительства РК

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Молодая мама прошла бесплатное переобучение во время декретного отпуска и сменила работу.

Жительница Карелии Юлия Веселкова сегодня работает в новой должности на новой работе. Сотрудницей «Карелия Палп» она стала относительно недавно. Ранее девушка очень долго работала в банковской сфере, но, выйдя в декретный отпуск, решила пройти переподготовку и сменить работу.

После консультации в агентстве занятости населения она успешно прошла обучение по проекту «Демография» как мама с ребенком в возрасте до трех лет.

«Я всегда хотела получить юридическое образование, но первые два были по математическому профилю. Благодаря нацпроекту мечта осуществилась. Конечно, не всегда было просто и учиться, и воспитывать ребенка, но я справилась. Возможность получить бесплатное образование — это большой плюс, поскольку платное обучение стоит колоссальных денег», — говорит Юлия Веселова.

В результате полученное юридическое образование помогает девушке при работе с договорами на должности менеджера отдела снабжения.

Как отметили в правительстве Карелии, переобучение — одна из мер государственной поддержки семей с детьми нацпроекта «Демография», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Ею в том числе могут воспользоваться мамы в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и женщины с детьми-дошкольниками, не работающие по трудовому договору. С начала 2023 года в Карелии обучение по нацпроекту прошли более 200 женщин с детьми, а с 2020 года — свыше 1000 человек.

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