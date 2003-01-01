Жительница Карелии попала под колеса собственного автомобиля

Автомобиль самопроизвольно начал движение и устроил аварию.
В городе Сортавала 6 октября произошло странное ДТП — женщину сбила ее же машина. Об этом сообщили в ГАИ Карелии.
Около 18:20 вечера возле дома 14А 45-летняя местная жительница попала под колеса собственного автомобиля. По предварительной информации, женщина оставила автомобиль Lada Granta без должной фиксации.
Машина самопроизвольно покатилась и совершила наезд на свою владелицу. Пострадавшую с травмами доставили в медицинское учреждение.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
