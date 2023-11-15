Жительница Карелии, попавшаяся на продаже наркотика, стала сотрудничать со следствием

Суд вынес приговор виновной в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере.

Беломорский районный суд Республики Карелия огласил приговор жительнице Беломорска. Ее признали виновной в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере.

Суд установил, что женщина, умышленно продала гражданину наркотик, получив в качестве оплаты 4 тысячи 200 рублей. При этом «покупатель», как отметили в пресс-службе судебной инстанции, участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», направленном на выявление и пресечение каналов распространения наркотических средств и психотропных веществ.

В итоге наркотик был изъят из незаконного оборота сотрудниками уголовного розыска Беломорского района.

Дело рассматривалось в особом порядке судебного разбирательства, поскольку с подсудимой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления жительница Беломорска признала и раскаялась в содеянном.

Суд приговорил виновную к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.