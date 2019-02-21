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Новости. Криминал
13:05, 21 Февраля 2019
фото: pxhere

Жительница Карелии после похода в бар стала фигуранткой уголовного дела

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В Суоярвском районе женщина нашла на танцполе телефон и украла его, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило заявление о краже от 24-летнего горожанина. Он рассказал, что на выходных отдыхал в одном из городских баров, а, вернувшись домой, обнаружил пропажу телефона стоимостью свыше 19 тысяч рублей. Гражданин обращался в развлекательное заведение, однако администратор сказала, что ничего не находила.

Сотрудник полиции установили подозреваемую, 35-летнюю жительницу административного центра. В ту ночь она также отдыхала в баре.

По версии следствия, женщина нашла на танцполе мобильный телефон, выключила его и спрятала в карман. Впоследствии она не смогла разблокировать гаджет, поэтому оставила его у себя в квартире.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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