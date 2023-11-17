Жительница Карелии после застолья в компании мужчин села за руль чужого авто, направив его под лесовоз

Следователи Муезерского района завершили расследование уголовного дела об угоне.

В полиции Муезерского района завершили расследование уголовного дела об угоне в отношении 34-летней женщины.

Поводом для уголовного дела стало заявление местного жителя, который не нашел на месте свой автомобиль. Мужчина рассказал полицейским, что гостил с приятелями у знакомой и на ночь оставил иномарку во дворе дома. Утром его машина была найдена за пределами населённого пункта со следами дорожно-транспортного происшествия: в нее врезался лесовоз.

Следствие установило обстоятельства произошедшего.

По версии полиции, автомобилем потерпевшего воспользовалась 34-летняя гражданка, которая и проводила время с ним. Когда мужчина уснул, она взяла у него ключи и предложила участникам компании прокатиться в соседний поселок. При этом женщина, убедив, что хозяин разрешил пользоваться автомобилем, попросила одного из мужчин сесть за руль, так как сама не умела водить машину. В какой-то момент женщина пересела на водительское место и попробовала проехать небольшое расстояние сама. Когда она остановила автомобиль, тот откатился назад, а его в этот момент задел грузовик с прицепом. В результате легковушка получила механические повреждения.

Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в том, что сделала. Обвинительное заключение с материалами уголовного дела направили в суд, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.