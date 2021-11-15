Жительница Карелии поставила на учет в своей квартире трех иностранцев и попала под суд

За нарушение миграционного законодательство кондопожанке грозит до 3 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жительница Кондопожского района обвиняется сразу в двух преступлениях. Женщина — собственница жилого помещения — в сентября 2021 года прописала в нем трех иностранных граждан, зная при этом, что жить в нем данные люди не будут. Таким образом, кондопожанка нарушила требования миграционного законодательства.

Уголовное дело после того, как обвинительное постановление утвердил прокурор Карелии, было направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантке грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее в Карелии директор управляющей компании отправится под суд за заморозку водопровода в Питкяранте.