Жительница Карелии пострадала за рулем автомобиля, разбившего сложенные дрова

В Кондопоге автоледи вылетела в кювет, получив травмы.
По информации карельской Госавтоинспекциии, около 1.40 ночи 9 августа на улице Бумажников в Кондопоге произошло ДТП.
Автомобиль LADA Granta вылетел в кювет, а затем протаранил забор и врезался в сложенные дрова.
В результате ДТП 43-летняя водитель автомобиля с травмами попала в медицинское учреждение. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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