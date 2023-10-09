Жительница Карелии пострадала за рулем автомобиля, разбившего сложенные дрова

В Кондопоге автоледи вылетела в кювет, получив травмы.

По информации карельской Госавтоинспекциии, около 1.40 ночи 9 августа на улице Бумажников в Кондопоге произошло ДТП.

Автомобиль LADA Granta вылетел в кювет, а затем протаранил забор и врезался в сложенные дрова.

В результате ДТП 43-летняя водитель автомобиля с травмами попала в медицинское учреждение. Обстоятельства аварии устанавливаются.